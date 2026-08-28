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Царьград

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"Леганес" арендовал Морату из "Комо" до конца сезона-2026/27

"Леганес" арендовал Морату из "Комо" до конца сезона-2026/27

Чемпион Европы Альваро Мората перешел в аренду из "Комо" в "Леганес" до окончания сезона-2026/27. Испанский нападающий имеет право вернуться на постоянной основе.

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