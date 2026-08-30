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Царьград

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Правительство Липецкой области 31 августа отменило правило "чет-нечет"

Правительство Липецкой области 31 августа отменило правило "чет-нечет"

Власти Липецкой области 31 августа временно приостановят правило "чет-нечет" на заправках Газпрома, Лукойла, Teboil и Роснефти, чтобы избежать двух нечетных дней подряд.

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