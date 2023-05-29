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"Решение простое: ввести налог на богатство" - предлагает Симоньян, но чиновники снова ее "не слышат"

"Решение простое: ввести налог на богатство" - предлагает Симоньян, но чиновники снова ее "не слышат"

K прочитали Вы будете крайне удивлены тому факту, что в нашей «обороне» не только проблемы с сотрудниками, но и с финансами.

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