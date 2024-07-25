Память мучеников Прокла и Илария и иконы Божией Матери «Троеручица»: традиции и запреты 25 июля Ольга Вайленко25 июля 2024 года Православная церковь отмечает два значимых события: память мучеников Прокла и Илария, а также икону Божией Матери «Троеручица».