Память мучеников Прокла и Илария и иконы Божией Матери «Троеручица»: традиции и запреты 25 июля Ольга Вайленко25 июля 2024 года Православная церковь отмечает два значимых события: память мучеников Прокла и Илария, а также икону Божией Матери «Троеручица».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Поезд с нацистами разорвало ужасным взрывом: Карта специальной военной операции на Украине на 23 июля 2024 года
- Замерли в ужасе: Украина ждет самого мощного ракетного удара со стороны России и обнуления F-16, наши Су-34 обманул вражескую систему Patriot
- Найдем каждого: Стрелявшие по Севастополю «американцы» разорваны на куски
Свежие комментарии