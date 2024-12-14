Никаких разговоров и бани: приметы и традиции на праздник Ивана Молчальника 16 декабря

Праздник 16 декабря по-разному празднуют в церкви и в народе. Пока в храмах вспоминают преподобного Иоанна Молчальника, дома люди стараются не проронить лишнего слова и определяют погоду на будущее по обстановке за окном.
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