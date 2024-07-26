Арбат: в Краснодаре пройдет танцевальный фестиваль с мастер-классами по восточным танцам

В субботу, 27 июля здесь состоится танцевальный фестиваль под открытым небом «Ритмы города». С 18:00 до 20:00 будут выступать коллективы «ЧирЮнити», «Нарт», «Мечта» и «Спэйс Джиг», сообщили в администрации города.