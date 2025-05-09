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Бедняки царской России: как они жили на самом деле и все ли было так плохо, как рассказывают

Бедняки царской России: как они жили на самом деле и все ли было так плохо, как рассказывают

При коммунизме жизнь бедняков царской России рисовалась просто кошмарной. Реальность крестьянской бедности была не столь убогой, как ее изображали на агитационных плакатах — чаще это был выбор, обстоятельство или хитрость, а не трагедия.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Автор явно выполняет заказ либерастов - антисовков. У него крестьяне жили богато и сытно, пусть у них &quot;более скромный скот или меньшая  пашня, (за которую ещё платить надо, да лошадь купить со всеми причиндалами, а денег нет),  но это же не отсутствие крыши над головой или еды на столе&quot;. Хибара есть и капуста на столе - и уже богато и сытно. Разорвали общины на куски и выживай каждый как можешь. Вот уж счастье привалило! Хоть бы классику почитал, картины классиков посмотрел, где изображены картины быта. Потому и возникали восстания и революции, что жить люди в таких условиях не могли.
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10 час.
ИЧ
Игорь Чиликин
Такое впечатление что автор жил в то время.
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9 час.
Karmadon
&quot;Если бы царизм боролся с революционерами ИХ МЕТОДАМИ, самодержавие в России продержалось бы еще триста лет&quot; (Юрий Власов). Да-да, тот самый - выдающийся спортсмен и писатель.
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8 час.
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