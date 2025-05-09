Бедняки царской России: как они жили на самом деле и все ли было так плохо, как рассказывают

ГИ

Геннадий Исаков

Автор явно выполняет заказ либерастов - антисовков. У него крестьяне жили богато и сытно, пусть у них "более скромный скот или меньшая пашня, (за которую ещё платить надо, да лошадь купить со всеми причиндалами, а денег нет), но это же не отсутствие крыши над головой или еды на столе". Хибара есть и капуста на столе - и уже богато и сытно. Разорвали общины на куски и выживай каждый как можешь. Вот уж счастье привалило! Хоть бы классику почитал, картины классиков посмотрел, где изображены картины быта. Потому и возникали восстания и революции, что жить люди в таких условиях не могли.