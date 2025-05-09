При коммунизме жизнь бедняков царской России рисовалась просто кошмарной. Реальность крестьянской бедности была не столь убогой, как ее изображали на агитационных плакатах — чаще это был выбор, обстоятельство или хитрость, а не трагедия.
Бедняки царской России: как они жили на самом деле и все ли было так плохо, как рассказывают
Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Автор явно выполняет заказ либерастов - антисовков. У него крестьяне жили богато и сытно, пусть у них "более скромный скот или меньшая пашня, (за которую ещё платить надо, да лошадь купить со всеми причиндалами, а денег нет), но это же не отсутствие крыши над головой или еды на столе". Хибара есть и капуста на столе - и уже богато и сытно. Разорвали общины на куски и выживай каждый как можешь. Вот уж счастье привалило! Хоть бы классику почитал, картины классиков посмотрел, где изображены картины быта. Потому и возникали восстания и революции, что жить люди в таких условиях не могли.
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10 час.
ИЧ
Игорь Чиликин
Такое впечатление что автор жил в то время.
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9 час.
Karmadon
"Если бы царизм боролся с революционерами ИХ МЕТОДАМИ, самодержавие в России продержалось бы еще триста лет" (Юрий Власов). Да-да, тот самый - выдающийся спортсмен и писатель.
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8 час.
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