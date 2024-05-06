Горничная получила в наследство от начальницы почти 250 млн рублей

В Таиланде горничная получила от начальницы наследство почти на 250 млн рублей. Женщина проработала у бизнесвумен 17 летВ Таиланде 49-летняя горничная Натвалаи Пхупонгт унаследовала активы на 100 млн бат (около 250 млн рублей) от своей французской начальницы.