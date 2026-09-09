Певицу Анастасию Каменских внесли в базу "Миротворца"

Участница украинского дуэта "Потап и Настя" Анастасия Каменских попала в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".
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