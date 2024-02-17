НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

164 подписчика

Довольно сильную вспышку на Солнце зафиксировали ученые

Довольно сильную вспышку на Солнце зафиксировали ученые

Довольно сильную вспышку на Солнце зафиксировали ученые Алиса БронскаяНа поверхности Солнца наблюдается одно из величайших событий — крупнейшая солнечная вспышка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх