Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Мифы о Первой мировой, верховенство права в Российской Империи и доходы дореволюционных рабочих

Мифы о Первой мировой, верховенство права в Российской Империи и доходы дореволюционных рабочих

1. Накануне исполнилось 110 лет с начала Первой мировой войны. Телеграм-канал Историк-алкоголик разбирает старый, но очень устойчивый фрагмент немецкой пропаганды, согласно которому Россия якобы «напала» на Германию или как минимум «ввязалась» в «ненужную» нам войну (ссылка): Взрослые, вроде, люди годами пафосно повторяют небылицы придуманные в оправдание революции и предательского Брестского мира.

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Комментарии
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Александр
Первые 2 пункта-мягко говоря,не совсем правда. 3-й пункт- выдача исключения за правило.
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17 час.
лл
лина любимцева
Рабочие &quot;были совладельцами фабрики&quot;?!!!   Фантазеры...Надо же... скоро скажут, что рабочие были капиталистами.
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15 час.

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