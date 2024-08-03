Мифы о Первой мировой, верховенство права в Российской Империи и доходы дореволюционных рабочих

1. Накануне исполнилось 110 лет с начала Первой мировой войны. Телеграм-канал Историк-алкоголик разбирает старый, но очень устойчивый фрагмент немецкой пропаганды, согласно которому Россия якобы «напала» на Германию или как минимум «ввязалась» в «ненужную» нам войну (ссылка): Взрослые, вроде, люди годами пафосно повторяют небылицы придуманные в оправдание революции и предательского Брестского мира.