Крым получит более 70 миллионов рублей на организацию отдыха детей

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Республика Крым в 2024 году дополнительно получит порядка 73 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на создание инфраструктуры для организации отдыха детей и их оздоровления.
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