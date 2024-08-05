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Крымское информационное агентство

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Крым получит более 70 миллионов рублей на организацию отдыха детей

Крым получит более 70 миллионов рублей на организацию отдыха детей

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Республика Крым в 2024 году дополнительно получит порядка 73 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на создание инфраструктуры для организации отдыха детей и их оздоровления.

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