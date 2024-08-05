Крым получит более 70 миллионов рублей на организацию отдыха детей

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Республика Крым в 2024 году дополнительно получит порядка 73 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на создание инфраструктуры для организации отдыха детей и их оздоровления.