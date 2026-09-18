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Пятый канал

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Явка на выборы в Госдуму по России составила 4,83% на 10:09 мск

Явка на выборы в Госдуму по России составила 4,83% на 10:09 мск

Явка на выборах в Государственную думу девятого созыва по России составляет 4,83% на 10:09 утра по московскому времени.

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