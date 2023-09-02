Против Коломойского возбудили уголовное дело

Сотрудники СБУ вручили украинскому олигарху уведомление о подозрении его в совершении преступлений.Украинские правоохранители вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и в незаконном легализации имущества, полученного преступным путём.
Сотрудники СБУ вручили украинскому олигарху уведомление о подозрении его в совершении преступлений.Украинские правоохранители вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и в незаконном легализации имущества, полученного преступным путём.
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