Царьград

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Против Коломойского возбудили уголовное дело

Против Коломойского возбудили уголовное дело

Сотрудники СБУ вручили украинскому олигарху уведомление о подозрении его в совершении преступлений.Украинские правоохранители вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и в незаконном легализации имущества, полученного преступным путём.

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