“Был настроен на дипломатическую карьеру’: Леон Кемстач может завершить актерскую карьеру

Антон Богданов оценил будущее своего пасынка, который сыграл Пальто в сериале «Слово пацана» Фото: социальные сети После успеха сериала «Словом пацана» все актеры проснулись знаменитыми, а режиссеры забросали их предложениями о новых ролях.
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