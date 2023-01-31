Последние новости

32 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Вот США и делает на НАШЕМ КОНТИНЕНТЕ. Грузия тоже. Там тоже под Тбилиси много лабораторий, мне грузины рассказывали у...Эксперименты амер...
  • Татьяна Мартыненко
    Про аллергию на белок насекомых давно говорили врачи, но людей ведь не жалко.На смену шпротам ...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    36 биолабораторий??? Опыты ставили над ВСУшниками,психическими больными и вообще над гражданами,собирали кровь для из...Эксперименты амер...

Al Jazeera: эксперты советуют Вашингтону в ближайшее время не провоцировать Пекин

Al Jazeera: эксперты советуют Вашингтону в ближайшее время не провоцировать Пекин

Согласно новому отчету, активные боевые действия на Украине выявили широкое распространение проблемы военной промышленности США, которая может помешать вооруженным силам США вести затяжную войну против какого либо противника, и особенно Китая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх