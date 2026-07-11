Волонтеры ищут пропавшего 9-летнего мальчика в Дзержинске

В Нижегородской области организованы поиски девятилетнего мальчика. Согласно информации, предоставленной поисково-спасательным отрядом «Волонтёр», ребенок покинул территорию улицы Железнодорожной в поселке Пушкино (городской округ Дзержинск) вечером 10 июля и до настоящего времени не выходит на связь.