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Больная раком Лерчек приехала в суд — фото

Больная раком Лерчек приехала в суд — фото

Валерия Чекалина приехала в Гагаринский районный суд, где проходит очередное заседание по ее делу. В последнее время блогер переживает непростой период не только из-за юридических разбирательств, но и из-за состояния здоровья.

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