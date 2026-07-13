Валерия Чекалина приехала в Гагаринский районный суд, где проходит очередное заседание по ее делу. В последнее время блогер переживает непростой период не только из-за юридических разбирательств, но и из-за состояния здоровья.
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