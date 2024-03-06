Организаторы Олимпиады в Париже раздают бесплатные приглашения сотням тысяч зрителей

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже предложат раздавать бесплатные приглашения 222 тысячам зрителей, выбранным властями, сообщил во вторник министр внутренних дел Франции, передает Reuters.
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