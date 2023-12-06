Власти Кипра запретили банкам проводить операции с рублем

Власти Кипра обязали банковский сектор прекратить все операции с российским рублем. Одновременно в бухгалтерских и юридических организациях начались проверки в связи с возможными злоупотреблениями при процедуре ускоренной регистрации бизнеса, которая позволяла россиянам получать вид на жительство и разрешение на работу на Кипре, а также воспользоваться налоговыми льготами.