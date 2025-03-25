Депутаты предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак и кошек

Россиянам предлагают запретить подкармливать бездомных животных. Такое предложение содержится в поправках к законопроекту о праве регионов усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания.
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