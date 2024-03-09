Более 60 технических разводок мостов пройдёт перед навигацией в Петербурге

Сезон навигации начнётся через месяц, 10 апреля, и продлится до конца ноября. Специалисты «Мостотреста» проведут технические разводки мостов через Неву и Малую Неву в целях профилактики и проверки готовности разводных пролётов к работе.
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