Заберет ли Россия Дом Финляндии на Большой Конюшенной?

Конфликт, начатый в Хельсинки, грозит вылиться в «битву недвижимости». Начавшийся на этой неделе скандал с арестом Службой судебных приставов Финляндии десятков объектов недвижимости россиян помимо жесткого дипломатического ответа российских властей получил новое развитие — как стало известно в минувшую пятницу, теперь финны опасаются за судьбу собственной недвижимости, остающейся в РФ.