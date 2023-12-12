Актриса Сагалова назвала перезапуск сериала о Букиных рисковой авантюрой

Актриса театра и кино Дарья Сагалова рассказала о продолжении известного сериала «Счастливы вместе». Она поделилась в интервью «ФедералПресс», что новая комедия «Букины» будет отличаться от своего предшественника.
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