Нижегородские нейрохирурги создали «обходные пути» для кровоснабжения мозга

Врачи городской клинической больницы №13 Нижнего Новгорода впервые выполнили высокотехнологичную операцию по формированию искусственного артериального соустья, обеспечивающего дополнительный приток крови к участкам мозга, страдающим от ишемии.
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