Новая система Sikorsky позволит летательному аппарату ALIA MV250 выполнять опасные миссии снабжения без экипажа

Аппарат MV250 / © Sikorsky Компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, объявила об интеграции своей системы автономного управления MATRIX в гибридный летательный аппарат вертикального взлета и посадки ALIA MV250, разработанный компанией BETA Technologies.
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