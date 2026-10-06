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«Интерфакс»: отдельным производителям могут разрешить экспорт дизеля

«Интерфакс»: отдельным производителям могут разрешить экспорт дизеля

Власти России обсуждают частичную отмену запрета на экспорт дизельного топлива для отдельных производителей из-за улучшения ситуации на внутреннем рынке.

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