Не оккупант, но партнёр: Белый дом пытается видоизменить стратегию в Ираке

Заработает ли вновь трубопровод из Киркука в Банияс? 17 июля в ходе организованного Торговой палатой США американо-иракского бизнес-форума, приуроченного к первому визиту премьер-министра Ирака Али аз-Заиди в Вашингтон, было согласовано 48 предварительных соглашений и меморандумов на сумму 60 млрд долларов, знаменующих знаменуют переход к послевоенному партнерству.
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