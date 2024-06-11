Собянин: Более 200 спортивных объектов с 2011 года было построено в Москве

До конца 2026 года планируется ввести 39 спортобъектов В Москве с 2011 года построено более 200 спортивных объектов, в том числе крупных профессиональных сооружений и физкультурно-оздоровительных комплексов районного значения.
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