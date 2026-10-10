«Не учли появления реактивных дронов»: на Украине оценили «зимние» перспективы Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что ВС РФ в зимний период сосредоточат удары на высоковольтных подстанциях и распределительных узлах, чтобы полностью обесточить Киев.