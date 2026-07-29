В Подмосковье подозреваемый в убийстве женщины скрылся за границей

В Одинцово Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины. По предварительным данным, подозреваемый — её сожитель — покинул территорию России и может скрываться за границей, сообщили в правоохранительных органах.
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