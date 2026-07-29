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Регионы России

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В Подмосковье подозреваемый в убийстве женщины скрылся за границей

В Подмосковье подозреваемый в убийстве женщины скрылся за границей

В Одинцово Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины. По предварительным данным, подозреваемый — её сожитель — покинул территорию России и может скрываться за границей, сообщили в правоохранительных органах.

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