НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

128 подписчиков

Перед матчем Франции и Чили пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»: «FFF солидарна с российским народом»

Команды проведут товарищеский матч во вторник, 26 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.  Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло объявил, что перед началом игры состоится минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх