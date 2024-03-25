Перед матчем Франции и Чили пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»: «FFF солидарна с российским народом»

Команды проведут товарищеский матч во вторник, 26 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени. Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло объявил, что перед началом игры состоится минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
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