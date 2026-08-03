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МОСИНФОРМ

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Что не пропустить сегодня в Москве:

Что не пропустить сегодня в Москве:

— пройдет лекция об истории развития отечественного дизайна в 21:10 на электросудне третьего регулярного речного маршрута Новоспасский — ЗИЛ; — специалистов НКО приглашают на вебинар, посвященный выстраиванию партнерских отношений с бизнесом; — стартует курс «Графический дизайнер» в центре практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках; —выставка «Мгновения, запечатленные кистью: живопись под открытым небом» в выставочном зале на улице Академика Варги, вход по билетам; — продолжается выставка «Арт-ярмарка А3.

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