Что не пропустить сегодня в Москве:

— пройдет лекция об истории развития отечественного дизайна в 21:10 на электросудне третьего регулярного речного маршрута Новоспасский — ЗИЛ; — специалистов НКО приглашают на вебинар, посвященный выстраиванию партнерских отношений с бизнесом; — стартует курс «Графический дизайнер» в центре практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках; —выставка «Мгновения, запечатленные кистью: живопись под открытым небом» в выставочном зале на улице Академика Варги, вход по билетам; — продолжается выставка «Арт-ярмарка А3.