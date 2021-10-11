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В Афганистане прекратил работу единственный спортивный телеканал

В Афганистане прекратил работу единственный спортивный телеканал

В Афганистане прекратил вещание единственный спортивный телеканал 3 Sport. Журналисты не смогли работать из-за финансовых проблем и ограничений, введенных после прихода к власти в стране запрещенного в России движения «Талибан», сообщает TOLO News.

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