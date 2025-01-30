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Искусство помогает говорить о сложном: в Петербурге открывается выставка работ AI-художников «Своевременность»

Искусство помогает говорить о сложном: в Петербурге открывается выставка работ AI-художников «Своевременность»

В этом году свои картины представят более 30 авторов. Все работы созданы с помощью нейросетей и помогают на языке искусства говорить о страхе заболеть раком, о боли, которая есть внутри из-за потери близких от онкологических заболеваний, о том, что стоит вовремя обращать внимание на своё здоровье и заботиться о себе.

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