Искусство помогает говорить о сложном: в Петербурге открывается выставка работ AI-художников «Своевременность»

В этом году свои картины представят более 30 авторов. Все работы созданы с помощью нейросетей и помогают на языке искусства говорить о страхе заболеть раком, о боли, которая есть внутри из-за потери близких от онкологических заболеваний, о том, что стоит вовремя обращать внимание на своё здоровье и заботиться о себе.