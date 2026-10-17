Согласно публикации издания «Липецкие новости» со ссылкой на данные Липецкстата, в Липецкой области наблюдается постепенное повышение средних потребительских цен на отдельные базовые продукты.
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