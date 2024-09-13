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Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году Принадлежащий Petroineos (совместное предприятие PetroChina и INEOS) нефтеперерабатывающий завод в городе Грейнджмаус закроют в 2025 году.

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