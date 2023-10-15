Западные государства готовы вкладывать средства в уничтожение Украины, а не ее развитие, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Экс-премьер Азаров: Запад потратил $160 млрд на разрушение Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ed Red
Думается, что все кто работал с Януковичем в одной команде должны заткнуться навсегда. Не будь он столь роковым долбо@бом на майдане, катастрофа не случилась бы
Ответить
9 час.
Анфиса Иванова
Да и не только на Майдане...а до него ещё и направление развития экономики по цеевропески... и отрыв от России в ту же сторону... Но с использованием российских дешевых ресурсов... И Азаров один из них! Теперь остался без кормушки везде - вот и вещает всякую " обличиловку"...авось, где пригодится....
Ответить
6 час.
Свежие комментарии