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Экс-премьер Азаров: Запад потратил $160 млрд на разрушение Украины

Экс-премьер Азаров: Запад потратил $160 млрд на разрушение Украины

Западные государства готовы вкладывать средства в уничтожение Украины, а не ее развитие, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

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Комментарии
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Ed Red
Думается, что все кто работал с Януковичем в одной команде должны заткнуться навсегда. Не будь он столь роковым долбо@бом на майдане, катастрофа не случилась бы
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9 час.
Анфиса Иванова
Да и не только на Майдане...а до него ещё и направление развития экономики по цеевропески... и отрыв от России в ту же сторону...  Но с использованием российских дешевых ресурсов...  И Азаров один из них! Теперь остался без кормушки везде - вот и вещает всякую &quot; обличиловку&quot;...авось, где пригодится....
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6 час.

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