Экс-премьер Азаров: Запад потратил $160 млрд на разрушение Украины

Думается, что все кто работал с Януковичем в одной команде должны заткнуться навсегда. Не будь он столь роковым долбо@бом на майдане, катастрофа не случилась бы

Анфиса Иванова

Да и не только на Майдане...а до него ещё и направление развития экономики по цеевропески... и отрыв от России в ту же сторону... Но с использованием российских дешевых ресурсов... И Азаров один из них! Теперь остался без кормушки везде - вот и вещает всякую " обличиловку"...авось, где пригодится....