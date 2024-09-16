ШАЙТАНЫ ЗАВЕРЕЩАЛИ

Sergiy Che

Кончился твой любимый тоталитарный Совок, когда только одни религиозные мероприятия на публике обязаны были все поводить на радость шайтанам - переться на демонстрации с портретами коммунякнутых властителей и поклоняться дохлой мумии Ульянова-Бланка в зиккурате в Москве - верующие в построение коммунякства в одной отдельно взятой стране и в утопию выдуманную немецким еврейцем Карлой Марлой 70 лет позгилялись над всеми в стране и харэ!...)) На крёстный же ход в Питере, идут только те, кто желает - силой не загоняют! И не чурекам (которые на каждые свои празднички нам тут останавливают всё движение на км. вокруг мечетей со своими ж...пами кверху с намазных ковриков и перерезанием глоток несчастным барашкам), русским в их городе указывать "запреты" на эту традицию от основателей нашего города идущую! А юсуповы идут на х...й!