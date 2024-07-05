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ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале заявил, что в результате ракетной атаки ВСУ на регион были повреждены здания музыкальной школы и магазинов.

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