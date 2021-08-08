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Пять вещей, которые мужчины скрывают от общества, от женщин и от себя

Пять вещей, которые мужчины скрывают от общества, от женщин и от себя

Часто мужчины хотят казаться высеченными из камня изваяниями, а не людьми: без эмоций, без слабостей, без слез.

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Андрей Балашов
Вот не надо песен по последнему пункту. Если у женщины есть ребенок, сколько бы лет ему не было, мужчина для нее всегда будет №2, а то и 3...
Александр Иванов
Из них нормальное желание женщины покрупней и постарше, а остальные мечты либеротрансов!!

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