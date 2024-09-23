Глава исламской общины Курской области России способствовал переселению более 300 человек, проживавших у границы, помогая тем, кого успел вытащить до того, как в их дома прилетели беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.
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