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Иса Салимсултанов помог эвакуировать более 300 граждан из Курской области

Иса Салимсултанов помог эвакуировать более 300 граждан из Курской области

Глава исламской общины Курской области России способствовал переселению более 300 человек, проживавших у границы, помогая тем, кого успел вытащить до того, как в их дома прилетели беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.

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