Полицейские Москвы задержали подозреваемых в кражах дорогостоящих телефонов у пассажиров метро

Полицейские Москвы задержали подозреваемых в кражах дорогостоящих телефонов у пассажиров метро

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в кражах дорогостоящих телефонов.

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