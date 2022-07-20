Полицейские Москвы задержали подозреваемых в кражах дорогостоящих телефонов у пассажиров метро

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в кражах дорогостоящих телефонов.
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