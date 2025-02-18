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Наша песня хороша: европейцы плачут, колются, но продолжают искать деньги на войну для Зеленского

Наша песня хороша: европейцы плачут, колются, но продолжают искать деньги на войну для Зеленского

Как пишет польское издание Money.pl со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении польского агентства PAP, сегодня, 18 февраля, евродипломаты начнут обсуждение очередной инициативы по созданию нового фонда военной помощи Украине, который будет финансироваться за счет добровольных взносов стран-членов Евросоюза.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
ЕС продолжает искать деньги на войну для Зеленского, точнее  для решения собственный агрессивных целей в отношение России! Долго скребут на свой хребет, но сами сунуться боятся. Этакое подлое существо, что тычет палкой из за спины другого.
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