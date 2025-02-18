Наша песня хороша: европейцы плачут, колются, но продолжают искать деньги на войну для Зеленского

Геннадий Бережнов

ЕС продолжает искать деньги на войну для Зеленского, точнее для решения собственный агрессивных целей в отношение России! Долго скребут на свой хребет, но сами сунуться боятся. Этакое подлое существо, что тычет палкой из за спины другого.