Белорусский турист устроил пьяный дебош и напал на полицейских на Пхукете

Гражданин Белоруссии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил пьяный дебош в гостинице на популярном среди туристов острове Пхукет в Таиланде, после чего напал на сотрудников полиции, прибывших по вызову персонала гостиницы.
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