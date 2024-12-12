Белорусский турист устроил пьяный дебош и напал на полицейских на Пхукете

Гражданин Белоруссии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил пьяный дебош в гостинице на популярном среди туристов острове Пхукет в Таиланде, после чего напал на сотрудников полиции, прибывших по вызову персонала гостиницы.