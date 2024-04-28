В Перми вынесен приговор банде лжегазовиков

В результате действий преступников пострадали 307 жителей Перми и Пермского края.На сайте прокуратуры Прикамья появилось сообщение о вынесении приговора членам банды лжегазовиков, похитившей более миллиона рублей у сотен жителей региона.
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