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Арестован повар, зверски избивший женщину в кафе на Камчатке

На Камчатке суд арестовал повара, который до полусмерти избил свою коллегу в кафе и пытался зарезать.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ОН ТАК ЗВЕРСКИ ИЗБИВАЛ ЖЕНЩИНУ!!!  ВОТ ТВАРЬ!!... Нужно ему вменить покушение на убийство, соответственно и  приговор должен быть, с учетом прошлых &quot;заслуг&quot;. Выводов эта тварь не делает, его вообще выпускать на волю  нельзя. ОН ОПАСЕН!!... Как там женщина, что с нею?... Бедолага... Там смотреть на это зверство не возможно, а не то, что  вынести это избиение.. Врагу не пожелаешь.... ВО ТВАРЮГА ПОГАНЫЙ!!
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