Арестован повар, зверски избивший женщину в кафе на Камчатке

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лина любимцева

ОН ТАК ЗВЕРСКИ ИЗБИВАЛ ЖЕНЩИНУ!!! ВОТ ТВАРЬ!!... Нужно ему вменить покушение на убийство, соответственно и приговор должен быть, с учетом прошлых "заслуг". Выводов эта тварь не делает, его вообще выпускать на волю нельзя. ОН ОПАСЕН!!... Как там женщина, что с нею?... Бедолага... Там смотреть на это зверство не возможно, а не то, что вынести это избиение.. Врагу не пожелаешь.... ВО ТВАРЮГА ПОГАНЫЙ!!