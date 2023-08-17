На Камчатке суд арестовал повара, который до полусмерти избил свою коллегу в кафе и пытался зарезать.
Арестован повар, зверски избивший женщину в кафе на Камчатке
Комментарии
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лл
лина любимцева
ОН ТАК ЗВЕРСКИ ИЗБИВАЛ ЖЕНЩИНУ!!! ВОТ ТВАРЬ!!... Нужно ему вменить покушение на убийство, соответственно и приговор должен быть, с учетом прошлых "заслуг". Выводов эта тварь не делает, его вообще выпускать на волю нельзя. ОН ОПАСЕН!!... Как там женщина, что с нею?... Бедолага... Там смотреть на это зверство не возможно, а не то, что вынести это избиение.. Врагу не пожелаешь.... ВО ТВАРЮГА ПОГАНЫЙ!!
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13 час.
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