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Фигуристку Алину Загитову оштрафовали на 24 562 рубля за нарушение ПДД

Фигуристку Алину Загитову оштрафовали на 24 562 рубля за нарушение ПДД

У фигуристки Алины Загитовой накопились неоплаченные штрафы за нарушение ПДД на общую сумму 24 562 рубля.

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