Дмитрий Медведев: «Два комментария новостей прошедшей ночи»

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и отставку главкома ВС Украины Валерия Залужного.
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