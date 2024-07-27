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В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9

В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсе сегодня утром. По данным Обнинского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 40 километрах от побережья, на глубине пяти километров.

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